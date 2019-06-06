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      На столичном ВДНХ проходит "АГРО АВТО ШОУ"

      Новая тема 32 Читати новину українською

      11 автомобильных брендов и 100 тысяч посетителей со всей Украины.

      На территории Национального комплекса "Экспоцентр" проходит автомобильный праздник "АГРО АВТО ШОУ".

      "Здесь у нас и японские, и французские производители. По традиции автомобильные компании для аграриев представят определенные модели, которые пользуются спросом за городом: это и пикапы, и малая коммерческая техника. Ну и, конечно, кроссоверы – традиционно для нашего рынка, которые сейчас набирают популярности в мире", – рассказал организатор фестиваля "АГРО АВТО ШОУ" Павел Марков.

      На выставке есть возможность не только ознакомиться с украинскими премьерами визуально, но и испытать их на бесплатном тест-драйве. Тестируют новинки авторынка на специально обустроенных участках с искусственно созданными препятствиями.

      "Я езжу на SUZUKI Grand Vitara и было с чем сравнивать. Pajero Sport очень понравилось", – поделился участник фестиваля "АГРО АВТО ШОУ" Вадим.

      "Понравилась машина, захотелось попробовать, какова она, какие характеристики, узнать о ней", – сказал участник фестиваля "АГРО АВТО ШОУ" Владислав.

      Кроме тест-драйва, посетители "АГРО авто ШОУ 2019" могут насладиться живой музыкой кавер-групп и принять участие в конкурсах. Автомобильное праздник проходит в рамках Всеукраинской выставки "АГРО-2018". Шоу на территории столичного "Экспоцентра" продлится до 7 июня.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто
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