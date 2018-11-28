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      На "суде" в Крыму украинский моряк заставил оккупантов предоставить ему переводчика с русского

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      Олег Мельничук (справа)
      Олег Мельничук (справа) / radiosvoboda.org

      Командир украинского рейдового буксира "Яны Капу", старшина Олег Мельничук во время так называемого "суда" в оккупированном Крыму требовал предоставить ему переводчика с русского, потому что не понимает иностранный язык.

      Об этом рассказал его адвокат Эдем Смедляев в эфире каналу "112".

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      "Он воспользовался правом на переводчика. Заявил, что не полностью понимает (русский язык – 24), и ему предоставили переводчика с русского на украинский и с украинского на русский. Он также заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах ", – отметил защитник.

      Олега Мельничука, как и остальных пленных украинских моряков, "суд" Симферополя арестовал на два месяца.

      Смедляев отметил, что когда Россия захватила украинские суда в Азовском море, то наши военные были вынуждены оставить свои вещи на кораблях, а ходить в СИЗО в военной форме им не позволяют.


      Какие украинские суда захватила Россия на Азове: инфографика

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

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      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины Водный транспорт Вооруженные Силы Украины Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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