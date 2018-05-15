На Сумщине мужчина осквернил государственные флаги: так он выразил свое презрение к Украине

В Ромнах на Сумщине пьяный мужчина осквернил семь государственных флагов. Установленные к майским праздникам флаги он выломал из подставок и бросил на асфальт.

Об этом извещает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

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Информация о том, что неизвестный мужчина в центре Ромен ломает государственные флаги, установленные возле памятника Тараса Шевченко, в дежурную часть местного райотдела поступила около полуночи. Правоохранители выяснили его личность – это оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 36-летний местный житель,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый не отрицал своей причастности к осквернению государственных флагов.

Он пояснил: будучи пьяным, возвращался поздно ночью домой, и по дороге обратил внимание на флаги, установленные к майским праздникам. Презирая Украину как государство, он выломал флаги с подставок и бросил их на асфальт, после чего спокойно направился домой.

Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство, также решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения. Злоумышленнику грозит немалый штраф или арест до 6 месяцев, или же заключение сроком до 3-х лет.