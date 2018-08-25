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На Сумщине пьяный мотоциклист сбил двух женщин и девочку и скрылся:одна пострадавшая не выжила

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На Сумщине пьяный мотоциклист сбил двух женщин и девочку и скрылся:одна пострадавшая не выжила
/ Фото из открытых источников

25 августа на Сумщине пьяный 19-летний водитель мотоцикла совершил ДТП, наехав на прохожих. В результате одна из них от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщает ГУНП в Сумской области на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что в с. Спасское Кролевецкого района произошло ДТП с пострадавшими. На момент прибытия сотрудников полиции их забрали в больницу. Водитель транспортного средства покинул место происшествия. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла", – говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что управляя мотоциклом, водитель не выбрал безопасную скорости движения и совершил наезд на прохожих, которые шли по улице села. Правоохранители начали уголовное производство.

Весь личный состав нашего отделения был задействован для розыска водителя. На одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, которой вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями. А сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, это 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас проживает и работает сварщиком в одной из фирм в Киеве. На праздники приехал к дедушке с бабушкой,
– прокомментировал Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции.

Одной из пострадавших 14 лет, у нее диагностировали убойную рану головы. Другая 1980 года рождения получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Жизнь третьей женщины, 1988 года рождения, медикам спасти не удалось.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство за "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего". Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Луганщине несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 17-летний водитель, съехал на обочину и перевернулся в Луганской области в районе поселка Белокуракино. В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка автомобиля, 17-летний водитель и три пассажирки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Автопроисшествие произошло 23 августа примерно в полночь.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Жертвы Сумы
Источник: 24 канал
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