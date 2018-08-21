На Сумщине полиция и СБУ обнаружили и уничтожили крупную плантацию конопли

Растение были хорошо "замаскировано" в центре кукурузного поля. Там сотрудники полиции насчитали более 6,5 тысяч растений на общую сумму 700 тысяч гривен. Правоохранители уничтожили обнаруженную коноплю и сейчас устанавливают личность "агрария".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Сумской области.

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Отмечается, что о плантации конопли правоохранителям сообщили местные аграрии, которые в результате очередного осмотра одного из полей засеянного кукурузой, обнаружили заплату с насаждениями конопли.

Работники полиции вместе с оперативниками Службы безопасности Украины отправились по указанному адресу и с помощью квадрокоптера подтвердили информацию о плантации незаконных растений посреди кукурузного поля.

Незаконный посев конопли обнаружили возле села Игоревка Бурынского района. По нашим подсчетам, между посадками кукурузы было посеяно свыше шести с половиной тысяч кустов конопли. Растения вырвали и уничтожили. Теперь мы принимаем меры, чтобы установить владельца запрещенного посева,

– сообщил временно исполняющий обязанности начальника Бурынского отделения полиции Сергей Кудрявский.

Правоохранители обнаружили и уничтожили конопли на 700 тысяч гривен

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по части 2 статьи 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).