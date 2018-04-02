На Сумщине полиция пересела на лодки из-за подтопленной части города: фотофакт

Часть Ахтырки в Сумской области подтопило, на помощь населению подняли весь личный состав местной полиции. Правоохранители на плавсредствах патрулируют, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Сообщение о наводнении начали поступать в дежурную часть ахтырской полиции сразу после 00:01 часов. По данным жителей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

"По тревоге немедленно был поднят весь личный состав нашего подразделения. Главной нашей задачей было не допустить в таких сложных условиях смерти или травматизма людей, обеспечить безопасное движение на автодорогах и общественный порядок, при этом исключив любую возможность мародерства или краж", – отметил начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько.

Работники полиции работают вместе со спасателями. Они собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия. Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

С 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 – временно размещены в гостинице "Нефтяник", 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся в близких,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Сейчас продолжаются спасательные работы.

К слову, из-за поднятия уровня воды в реке Дунай в районе города Вилково Одесской области под угрозой затопления оказалось имущество около 100 тысяч жителей региона.