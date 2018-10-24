На Сумщине совершили покушение на директора фирмы по охране нефтепродуктов

В Сумской области правоохранители расследуют обстоятельства покушения на убийство начальника Восточной группы филиала "Секюрайти", деятельность которой связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области в Facebook.

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Киллер напал на предпринимателя 23 октября около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области. Директор сидел в автомобиле возле частного дома по улице Мира, дожидаясь коллегу, когда злоумышленник открыл по нему огонь из огнестрельного оружия. С огнестрельными ранениями рук и ног он был госпитализирован, правоохранители насчитали в легковушке 18 пулевых отверстий.

Блогер Александр Тахтай сообщил в Facebook, что жертвой нападения стал Денис Титаренко, его состояние тяжелое.

Нападавший скрылся, полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство (ст. 115 УК).