На Сумщине во время сессии горсовета произошла драка между сторонниками и оппонентами мэра

В городе Конотоп произошла потасовка во время заседания городского совета. Подрались сторонники мэра и его оппоненты. Полиция задержала 50 участников драки и доставила их в участок.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Сумской области.

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Отмечается, что сотрудники полиции разняли конфликтующие стороны и задержали пятьдесят наиболее активных нарушителей. В полиции отметили, что во время столкновения пострадали четверо правоохранителей.

Все началось со словесных перепалок между участниками конфликта. Впоследствии эмоциональные заявления переросли в физическое противостояние.

Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан,

– говорится в сообщении.

Заместитель начальника ГУНП в Сумской области отметил, что полиция находится вне политики и для обеспечения покоя граждан и порядка в городе предпримет все меры, предусмотренные действующим законодательством.

В пресс-службе полиции Сумской области отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры.

Городской глава Конотопа Артем Семенихин отметил, что на жителей города напали "титушки", которых привезли на заседание городского совета специально. Мэр выразил благодарность правоохранителям, которые остановили конфликт и задержали наиболее активных нарушителей.

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