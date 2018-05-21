На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл играли в алкоигру: стало известно, кто победил

19 мая состоялась грандиозная свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

На свадьбу пригласили немало мировых знаменитостей из мира шоу-бизнеса и спорта.

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В частности, среди приглашенных гостей были чета Бекхэмов, Джордж и Амаль Клуни, телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс с мужем.

После помпезной церемонии, которая проходила, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, молодожены и гости отправились на праздничную вечеринку.

Как пишет издание The Sun со ссылкой на источники, американская теннисистка Серена Уильямс, которую на свадьбу пригласила Меган Маркл, обыграла всех гостей в алкогольной игре бирпонг.

"Серена играла в бирпонг так, будто это теннис", – утверждает источник.

Допис, поширений Serena Williams (@serenawilliams) 19 Тра 2018 р. о 11:06 PDT

По словам собеседника издания, в роли диджея на свадебной вечеринке выступил актер Идрис Эльба. Он ставил RnB-музыку 60-х годов и танцевальные хиты 80-х.

На церемонии венчания Серена Уильямс была одета в нежно-розовое платье ниже колен.

My Допис, поширений Serena Williams (@serenawilliams) 19 Тра 2018 р. о 2:32 PDT

А на вечеринку переоделась в длинное платье, под которое, как потом призналась обула кроссовки.