На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл играли в алкоигру: стало известно, кто победил
19 мая состоялась грандиозная свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
На свадьбу пригласили немало мировых знаменитостей из мира шоу-бизнеса и спорта.
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В частности, среди приглашенных гостей были чета Бекхэмов, Джордж и Амаль Клуни, телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс с мужем.
После помпезной церемонии, которая проходила, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, молодожены и гости отправились на праздничную вечеринку.
Как пишет издание The Sun со ссылкой на источники, американская теннисистка Серена Уильямс, которую на свадьбу пригласила Меган Маркл, обыграла всех гостей в алкогольной игре бирпонг.
"Серена играла в бирпонг так, будто это теннис", – утверждает источник.
По словам собеседника издания, в роли диджея на свадебной вечеринке выступил актер Идрис Эльба. Он ставил RnB-музыку 60-х годов и танцевальные хиты 80-х.
На церемонии венчания Серена Уильямс была одета в нежно-розовое платье ниже колен.
А на вечеринку переоделась в длинное платье, под которое, как потом призналась обула кроссовки.