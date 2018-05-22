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На свадебной фотосессии принца Гарри и Меган Маркл заметили недостаток

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На свадебной фотосессии принца Гарри и Меган Маркл заметили недостаток
На свадебной фотосессии принца Гарри и Меган Маркл заметили недостаток / Twitter / @Kensington Palace

Только вчера Кенсингтонский дворец опубликовал три официальные фотографии со свадебного фотосета королевской семьи и супругов принца Гарри и Меган Маркл, как уже бдительные пользователи обнаружили на снимках забавный недостаток.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

На первом фото, где позирует вся ближайшая королевская знать, две маленькие помощницы невесты Меган Маркл – дочь лучшей подруги Меган Джессики Малруни, 4-летняя Айви Малруни, и крестница принца Гарри, 3-летняя Флоренс ван Катсем, – держат один свадебный букетик на двоих. Другие же девочки держат каждый свой букет самостоятельно.

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Айви Малруни и Флоренс ван Катсем держат один букет на двоих

Похоже, свой свадебный букетик потеряла маленькая Айви, но на втором фото она держит цветы в руках, в то время как Флоренс сидит у Меган Маркл без них.


Флоренс на фото с букетиком, в то время как Айви – без него

Бдительные поклонники свадьбы также заметили, что свадебного букетика не было у Флоренс и на свадебной церемонии. Меган Маркл это увидела и дала на некоторое время девочке свой свадебный букет пока длилась праздничная литургия.


Айви Малруни без свадебного букетика
Меган дала Айви свой свадебный букет на некоторое время
Меган дала Айви свой свадебный букет на некоторое время

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Тем не менее, свадебные фотографии получились одинаково очаровательными и не влияют на общее настроение фотосессии. Стоит добавить, что автором снимков стал фотограф Алекси Любомирски, который также был автором первых совместных фотографий супругов в декабре 2017 года. Все свадебные снимки 19 мая были сделаны в Виндзорском замке, в часовне которого проходило свадебное таинство.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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