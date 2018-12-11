На таких людей, как Зеленский и Вакарчук, украинцы реагируют, как на врачей, – эксперт

Поколение, воспитанное Кучмой, – Порошенко, Тимошенко, Рабинович, Бойко – уходит в прошлое. Украинцы чаще обращают внимание на тех, кто никогда не имел ничего общего с политикой – певцов или артистов. В частности, Зеленского и Вакарчука.

Об этом пишет журналист 24 канала в статье "Политика и шоубиз: почему украинцы выбирают певцов и актеров?"

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Как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, значительная часть населения не доверяет политикам. Не важно, кого они представляют – власть или оппозицию. А выбор не из политиков – ограничен: Зеленский и Вакарчук. Остальных или не знают, или они никак себя не проявили в политическом контексте.

Украинское общество находится в состоянии нервозности из-за войны, социально-экономических проблем. Такого кризиса недоверия к политикам никогда не было за 27 лет независимости. Поэтому на таких людей, как Зеленский и Вакарчук, украинцы реагируют, как на врачей, шаманов-успокоителей,

– говорит Владимир Фесенко.

Автор напоминает, в мире есть множество примеров успешной политической карьеры людей искусства. Самый известный – президент США Рональд Рейган – актер, снявшийся в более чем 50-ти фильмах. По словам Владимира Фесенко, на Западе граждане активно голосуют за людей не из политики, которые бросают вызов традиционным элитам.

Тренд на шоуменов, людей не из политики, наблюдается во многих странах. В Италии партию "Пять звезд" создал "аналог" Зеленского – популярный комик "Беппе" Грилло – Джузеппе Пьеро. В Словении – бывший мэр, а сейчас премьер-министр Марьян Шарец – тоже был популярным комиком. Поэтому тот факт, что президентские рейтинги Вакарчука и Зеленского растут, закономерен. В специфическом смысле Трамп с точки зрения его амплуа шоумена – американский Зеленский,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенного в конце октября Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и социологической группой "Рейтинг", на первом месте Юлия Тимошенко – 20,7% от тех, кто определился с выбором и примет участие в голосовании. На втором месте Владимир Зеленский – 11,4%. Петр Порошенко на третьем – 10,3%.