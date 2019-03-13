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      На телеканале 24 стартует второй сезон проекта о невероятных людях "Теория большого вызова"

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      Команда проекта "Теория большого вызова"
      Команда проекта "Теория большого вызова" / 24 канал

      Уже в эту пятницу, 15 марта, на телеканале 24 начинают показ второго сезона программы о невероятных людях "Теория большого вызова". Ее будут транслировать каждую пятницу, в 17: 30.

      В течение минувшей осени зрители проекта открыли для себя десять историй людей, которые наперекор трудностям не сдались на пути к своей мечте. Поэтому накануне премьеры мы снова пришли к тем, кто инициирует, пишет и снимает "Теорию большого вызова" –  автору и ведущей Марьяне Романяк, редактору Виктории Иваскевич и режиссеру Кристине Браславской. Девушки рассказали журналистам 24 канала, с какими героями будут знакомить поклонников проекта на этот раз.

      После окончания первого сезона "Теории большого вызова" (ноябрь, 2018 год – 24 канал) ваша команда активно взялась за поиски новых героев, истории которых, согласно концепции проекта, не должны оставить зрителей равнодушными. Интересно, а как аудитория отзывалась о предыдущих программах?

      Марьяна Романяк: Наши зрители, как оказалось, такие же невероятные как и наши герои. Меня часто останавливали на улице и говорили, что включают "Теорию большого вызова" своим детям, чтобы они учились и брали пример с тех, о ком мы рассказываем.

      Ведуча програми Мар'яна Романяк зі співачкою Джамалою
      Ведущая программы Марьяна Романяк с певицей Джамалой

       

      Виктория Иваскевич: Конечно, по определенным причинам кому-то мог не понравиться тот или иной герой, некоторые люди требовали больше "грязных подробностей" и говорили о нашей необъективности. Но после выхода нескольких программ стало понятно, что говорим не о "зраде" и не о том, как всем трудно жить. Каждая наша история – это та, которую можно посмотреть утром, а затем уйти с хорошим настроением на работу, строя по дороге планы на будущее.

      Кристина Браславская: Радует, что проект имеет своего зрителя. Многие писали нам о своих историях или историях своих знакомых, предлагали героев для новых программ. Нескольких таких даже можно будет увидеть в новом сезоне.

      По каким критериям вы выбирали ваших героев на этот раз?

      Марьяна Романяк: Герои "Теории большого вызова" должны вдохновлять и мотивировать, это люди, которые ставят вызовы перед собой и собственными силами творят большие дела.

      Виктория Иваскевич: Их истории должны "цеплять" нас. Это должны быть не просто успешные люди, а личности, которые вдохновляют не останавливаться перед трудностями и хотя бы как-то делать этот мир добрее, красивее или прогрессивнее. Наши зрители должны узнавать в этих героях себя и понимать, что "вот у меня тоже была такая идея", "и мне приходилось преодолевать эти препятствия" или даже "ого, у него/нее такие проблемы были, а я тут жалуюсь на жизнь".

      На фото – співзасновник компанії арахісової пасти

      На фото – соучредитель компании арахисовой пасты "ТОМ", о которой зрители "ТБВ" узнают совсем скоро

      Кристина Браславская: Скажу, что когда мои друзья или знакомые говорят со мной о "Теории большого вызова", то каждый раз рассказывают, кто является их любимым героем. И каждый раз они разные. Это значит: каждая из десяти программ является для кого-то любимой.

      Прошедший десяток выпусков показал, что те, кто достигает своей мечты, – это люди из разных сфер: и владелец сети кофеен, и дизайнер эксклюзивных рюкзаков, и ребята, которые помогают увидеть горные вершины тем, кто сам этого сделать не может... Какими историями будете удивлять аудиторию на этот раз?

      Ірина Данилевська – засновниця Ukrainian Fashion Week
      Ирина Данилевская – основательница Ukrainian Fashion Week

      Марьяна Романяк: В этом сезоне у нас снова герои из разных сфер. Это и певица Джамала, и архиепископ УГКЦ Борис Гудзяк, это также основатели бренда арахисовой пасты и женщина, покорившая Эверест!

      Виктория Иваскевич: Кстати, программа о Джамале была для нас челленджем, ведь одно дело сделать что-то о людях, которые известны в своем городе или в определенном кругу. Совсем другое – это работать со звездой, ведь о ней же столько всего отснято и сказано! Очень важно было не скопировать другие интервью, а сделать что-то свое. Думаю, нам это удалось.

      Похожая история и с Борисом Гудзяком. Разговор с ним был довольно короткий, но получился душевным. У меня в блокноте несколько страниц заняли его цитаты, которые я выписала из интервью.

      Кристина Браславская: Все, девушки, больше никаких спойлеров! (смеется). Поэтому, зрители, следите за нашими анонсами.

      В предыдущем интервью вы обещали, что география "Теории большого вызова" расширится. В каких городах, кроме Киева, Львова или Ужгорода, вы сумели найти мотивирующие истории?

      Марьяна Романяк: Да, в этом сезоне едва ли не большинство наших героев из столицы. Но также есть люди из Тернополя, Львова, Мариуполя…

      Виктория Иваскевич: А если учитывать то, что на этот раз двое наших героев являются выходцами из Донецкой области, а один из США, то да, эту задачу мы выполнили.

      Одна з героїнь програми – перша українка, яка підкорила 7 найвищих вершин світу Тетяна Яловчак
      Одна из героинь программы – первая украинка, покорившая 7 самых высоких вершин мира, Татьяна Яловчак

      Сохраняете ли вы в своих выпусках гендерный баланс? Помню, что говорили о превосходстве мужчин над женщинами в первом сезоне. Как насчет второго?

      Виктория Иваскевич: Как только мы сказали, что женщин мало, сразу начали приходить на ум классные героини. И во втором сезоне нам почти со всеми удалось договориться. Мы даже думали, что мужчины будут в меньшинстве. Однако будет 5 историй о женщинах и 5 – о мужчинах.

      С какими трудностями столкнулись во время съемочного процесса, когда готовили второй десяток программ?

      Виктория Иваскевич: У меня порой было впечатление, что живу в поезде "Интерсити", ведь много наших героев живут и работают в Киеве. Они люди занятые, у всех плотный график. Бывало и такое, что на интервью был только час: с такого по такое время – и ни минутой больше. И это все тогда, когда в Киеве пробки, а в метро ты с несколькими чемоданами техники не поедешь…

      Марьяна Романяк: Я же носила с собой целый гардероб: по пять сумок и чехлов с разными костюмами, потому что днем мы могли снимать в модном шоуруме, а вечером уже в спортзале. Однажды я даже забыла свою одежду в Киеве!

      Мар'яна Романяк із художником Лесем Панчишином
      Марьяна Романяк с художником Лесем Панчишином

      Виктория Иваскевич: Порой в течение одного дня у нас могло быть по несколько героев. Иногда специально так планировали, чтобы реже ездить в Киев, а порой спонтанно. Например, как-то приехали в УКУ отснять встречу Бориса Гудзяка со студентами, а нас спрашивают: "А не хотите снять еще пастора Геннадия Мохненко из Мариуполя? У него 32 приемных детей!". И тут в голове кто-то кричит: "Challenge accepted!" (смеется).

      Кристина Браславская: А почему бы и нет?! Подумаешь, нет у нас сценария, и времени на подготовку мало. Но завтра он поедет в Мариуполь, и никто не знает, когда будет такая возможность. Пришлось звонить в редакцию и на ходу менять график съемок, потому что операторы задействованы и в других проектах. А еще мы долго переставляли мебель на одном из этажей Центра имени Шептицкого, чтобы обустроить место для съемки. Хорошо, что руководство заведения отнеслось к этому с пониманием.

      Более подробную информацию о программе "Теория большого вызова" вы можете узнать на страницах в Facebook и Instagram.Туда же присылайте вопросы, пожелания и предложения насчет героев следующих программ, а также городов и мест, где их можно отыскать.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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