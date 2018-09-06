На Теремках в Киеве вспыхнул масштабный пожар: район окутал черный дым

В киевском микрорайоне Теремки вспыхнул пожар на складах вблизи ТЦ "Эпицентр". Жители микрорайона выкладывают в сети фото, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Информацию о пожаре обнародовали в Facebook-сообществе "На Теремках".

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Отмечается, что пожар вспыхнул вблизи ТЦ "Эпицентр".

Киевляне предположили, что пожар мог вспыхнуть в цыганском лагере, который расположен поблизости, однако в ГСЧС опровергли эту информацию. Там рассказали, что горят склады вблизи ТЦ. Спасатели уже отправились на место инцидента.



В Киеве, в микрорайоне Теремки, вспыхнул пожар