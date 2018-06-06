На Тернопольщине годовалый ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа

Во вторник, 5 июня, в селе Белокриница на Тернопольщине годовалый мальчик забрался на подоконник и, очевидно, опершись на москитную сетку, которой было заложено открытое окно, упал с высоты четвертого этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение районного медучреждения, а затем перевели в детскую областную больницу.

На момент инцидента в доме была мать мальчика. Женщина была на кухне, и малыш был рядом, но в какой-то момент пополз в комнату. Несчастье произошло в считанные минуты,

– отметили в сообщении.