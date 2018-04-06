На Тернопольщине люди массово заболели сальмонеллезом

В Збараже на Тернопольщине произошла вспышка сальмонеллеза. По состоянию на утро пятницы, 6 апреля, зарегистрировано 27 случаев заболеваний.

Об этом сообщил областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Отметим, что из 27 больных сальмонеллезом человек 23 – дети. При этом активно выявлено 11 больных. Все больные дети были инфицированы в период с 22 по 23 марта.

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Последние больные выявляются по результатам лабораторных обследований.

Специалисты тернопольского лабораторного центра Минздрава Украины установили, что фактором передачи болезни стали сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. А обстоятельствами, при которых дети заразились сальмонеллой, стали нарушения технологии приготовления блюд и ненадлежащее содержание пищеблока в учреждении.

Сейчас продолжается осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сальмонеллеза.

Что такое сальмонеллез? Инфекционное заболевание животных, птиц и людей, которое вызывают бактерии рода Salmonella. Характеризуется преимущественным поражением пищеварительной системы с развитием диареи, интоксикации и обезвоживания организма, а иногда и сепсиса и гнойников во внутренних органах. В 96-98% случаев инфицирование связано с потреблением зараженной сальмонеллами пищи. В пищевых продуктах, особенно в полуфабрикатах, сальмонеллы не только сохраняются, но и быстро размножаются. По риску загрязнения сальмонеллами продукты питания располагают так: мясо животных и изделия из него, рыба и морепродукты, яйца и изделия из них, молоко и молокопродукты, овощи и фрукты.