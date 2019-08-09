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      На территории Киевской школы обнаружили труп иностранца

      4 Читати новину українською
      В киеве нашли тело иностранца на территории школы
      В киеве нашли тело иностранца на территории школы / Днепр Час

      В Киеве на территории одной из школ нашли тело латвийца. Полиция считает, что мужчину убили.

      Инцидент произошел 9-го августа в Голосеевском районе Киева, сообщает УНН.

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      Тело принадлежит гражданину Латвии, 1964-го года рождения. На голове были следы от сильных ударов. Правоохранители считают, что удары намеренно сделаны тупым предметом.

      Сейчас полиция устанавливает цель пребывания иностранца в столице и выясняет обстоятельства убийства. Начато досудебное расследование за умышленное убийство.

      ХРОНИКА КРИМИНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ​
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      Теги: Криминал
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