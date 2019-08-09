На территории Киевской школы обнаружили труп иностранца
В Киеве на территории одной из школ нашли тело латвийца. Полиция считает, что мужчину убили.
Инцидент произошел 9-го августа в Голосеевском районе Киева, сообщает УНН.
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Тело принадлежит гражданину Латвии, 1964-го года рождения. На голове были следы от сильных ударов. Правоохранители считают, что удары намеренно сделаны тупым предметом.
Сейчас полиция устанавливает цель пребывания иностранца в столице и выясняет обстоятельства убийства. Начато досудебное расследование за умышленное убийство.
ХРОНИКА КРИМИНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
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