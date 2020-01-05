На территории Олесского замка обрушились крыша национального памятника: фото

В поселке Олеско на Львовщине из-за непогоды, а именно из-за сильного ветра обвалилась часть крыши бывшего монастыря капуцинов. Он был возведен в XII веке у подножия Олеского замка. Сегодня монастырь является памятником национального значения и в его помещении располагается фондохранилище галереи искусств имени Бориса Возницкого.

Что известно об обвале на территории Олеского замка

Как передает ZAXID.NET, инцидент произошел 3 января. Вследствие обвала музейные экспонаты, которые здесь хранятся, не пострадали. Во Львовской галерее искусств, со своей стороны, отметили, что в фондохранилище возле Олеского замка они хранят в основном скульптуры.

​Интересно! Украденную нацистами в Днепре бесценную картину вернули Украине: все детали

Крыша фондохранилища была возведена в 1950-х годах после того, как монастырь в 1944 году сожгли нацисты. Правда, советская власть тогда не придерживалась соответствующих технологий. В частности, они использовали неподходящую древесину.

Сейчас крышу монастыря накрыли пленкой, чтобы избежать протеканий. Заметим, что вход на территорию монастыря капуцинов закрыт, поскольку, во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий именно в зимний период. Также здесь постоянно дежурит полиция охраны.

Об угрожающем состоянии крыши стало известно еще в 2009 году. Тогда соответствующее заключение обнародовала комиссия, в которую входили представители галереи, Львовской ОГА и представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Комиссия четко расписала рекомендации. Ключевую часть из них предстояло сделать ЛОГА как балансодержателю (разработка проектно-сметной документации, ремонтно-реставрационные работы), но по неизвестным для нас причинам они это не выполнили. К сожалению, в одном из самых проблемных мест уберечься от обвала не удалось. К счастью, никто не пострадал,

– отметили во Львовской галерее искусств.

Последствия обрушения крыши бывшего монастыря капуцинов у подножия Олеского замка

​Обратите внимание! Иван Марчук и еще 16 деятелей культуры получат пожизненные стипендии

В чем заключается проблема

В галерее отмечают, что уже более 10 лет фондохранилище галереи Львовская ОГА не может передать Львовской галереи искусств. Сейчас Министерство культуры не может финансировать противоаварийные и реставрационные работы согласно бюджетному законодательству. А областная администрация, на балансе которой находится здание, не ремонтирует ее, не реставрирует и отмалчивается после десятков обращений и предложений галереи.

В Галерее также цитируют технические заключения визуального обследования здания монастыря еще летом 2012 года. В них говорится об угрозе "травмирования и гибели работников, безвозвратной потери произведений искусства, хранящихся в фондохранилище, потере памятники архитектуры государственного значения".

Определенные сдвиги уже есть

Утром 4 января в Олеском фондохранилище состоялась рабочая встреча, на которой, кроме руководства Львовской галереи, присутствовали также заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Юрий Холод и представители Буской районной государственной администрации.

Состоялся конструктивный разговор руководства галереи с представителями ЛОГА по проблемным вопросам фондохранилища в Олеске и не только этого объекта. Наши совместные имущественные вопросы теперь будут регулироваться на другом уровне и с новыми ответственными лицами. Обе стороны – ЛОГА и Галерея – констатируют понимание на этом этапе,

– отметили во Львовской галерее искусств.

Кроме того, 8-9 января состоится заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской ОГА. Эта комиссия будет заниматься расследованием обвала части крыши здания в Олеско и будет решать вопрос выделения денег на ремонт крыши. В комиссию также войдут правоохранители и пожарные. Окончательное решения по восстановлению крыши комиссия примет 9 января.

По словам директора Львовской национальной галереи искусств Тараса Возняка, с просьбой о выделении средств на ремонт помещения он неоднократно обращался к Львовской ОГА.

В фондохранилище состоялась встреча представителей галереи, ЛОГА и Буской РГА

Что еще известно о монастыре Капуцинов возле Олеского замка?

Его построили в стиле позднего барокко и рококо. В свое время в здании был магазин, госпиталь, концлагерь и общежитие профтехучилища

Советуем ознакомиться! Как скульпторы в заброшенных домах делают колоритные музеи