На территории палаточного городка изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова", – полиция

Во время проведения следственных действий возле Верховной Рады полиция изъяла 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Известно, что в отделении полиции находится более 100 человек. Есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Напомним, сегодня утром, 3 марта, правоохранители пришли в палаточный городок проводить следственные действия. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны.

Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время в участки полиции доставлены более сотни человек.