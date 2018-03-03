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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На территории палаточного городка изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова", – полиция

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На территории палаточного городка изъято 9 гранат РГД-5, запалы,
На территории палаточного городка изъято 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" / Пресс-служба полиции

Во время проведения следственных действий возле Верховной Рады полиция изъяла 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Известно, что в отделении полиции находится более 100 человек. Есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Напомним, сегодня утром, 3 марта, правоохранители пришли в палаточный городок проводить следственные действия. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения, в результате чего несколько человек были задержаны.

Во время проведения следственных действий на территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время в участки полиции доставлены более сотни человек.

Теги: Верховная Рада Новости политики Полиция Новости Киева Столкновения в Киеве Егор Соболев
Источник: 24 Канал
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