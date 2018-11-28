На территории ЖК "Новопечерские Липки" прошли противопожарные учения

На 10 этаже в жилом доме произошло возгорание. В эпицентре – человек.

Это сценарий учений, проведенных пожарными на территории жилого комплекса "Новопечерские Липки". Сигнал об условном пожаре поступил на диспетчерский пульт. Это помогло консьержу подъезда оперативно вызвать спасателей.

"Все дома, которые у нас строятся, оснащены датчиками пожарной безопасности, сигнализация срабатывает. На каждом этаже – пожарные гидранты и система тушения. Во время непредвиденной ситуации лифты опускаются на 1 этаж", – рассказал представитель ЖК "Новопечерские Липки" Дмитрий Новиков.

К месту условного возгорания приехали четыре цистерны и автолестница, высота которой больше 50 метров. Благодаря такой спецтехнике пожарные эвакуировали человека с верхних этажей. По словам спасателей, уровень пожарной безопасности в жилом квартале "Новопечерские Липки" – высокий.

"В данном ЖК есть голосовое оповещение, оно указывает пути эвакуации. Если бы больше было таких оповещений, то люди могли бы сами эвакуироваться до приезда наших подразделений", – сказал заместитель начальника 1-й пожарно-спасательной части в Киеве Александр Рихлик.

Жилой квартал "Новопечерские Липки" насчитывает почти 20 домов. Их фасады выполнены исключительно из негорючих материалов, в частности из керамогранита и минеральной ваты. Подобные противопожарные учения планируют проводить регулярно, чтобы научить жителей квартала как действовать в чрезвычайных ситуациях.