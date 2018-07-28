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На Tour de France-2018 готовятся короновать нового чемпиона: известно имя спортсмена

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Герайнт Томас практически гарантировал себе победу на Tour de France-2018. Томас возглавляет общий зачет накануне этапа дружбы.

На Tour de France-2018 готовятся короновать нового чемпиона. Накануне финального этапа дружбы лидером общего зачета престижной веломногодневки остается валлиец Герайнт Томас.

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Представитель команды Sky по итогам предпоследнего этапа сумел сохранить желтую майку лидера, финишировав третьим сразу вслед за Дюмуленом и Фрумом. Поэтому если не случится неожиданностей на заключительном этапе именно 32-летний Томас станет чемпионом Tour de France-2018.

До этого он никогда не побеждал на Гран-турах. Правда в послужном списке Томаса две золотые олимпийские награды в командной трековой гонке.

Теги: велоспорт Новости спорта
Источник: 24 канал
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