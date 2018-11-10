На трассе Киев – Чоп в страшной аварии погибли трое человек: жуткие фото и видео

В субботу, 10 ноября, на трассе Киев – Чоп на Ровненщине микроавтобус столкнулся с бензовозом, трое людей погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Водитель буса выехал на встречную и столкнулся с бензовозом. От удара он и двое его пассажиров погибли. Их тела из искореженного автомобиля доставали спасатели.



ДТП на Ровненщине



Микроавтобус столкнулся с бензовозом

Цистерну, которая была пустой, отбросило в отбойник. Водитель грузовика с переломами в больнице.





Бензовоз отбросило в отбойник

В полиции отметили, что водитель микроавтобуса неоднократно попадался на нарушениях.

"Полицейские установили личность водителя, это 36-летний житель Ровно. В течение года копы составляли на него протоколы за вождение в нетрезвом состоянии", – сказала инспектор отдела связей с общественностью ГУ Нацполиции Ровненщины Ольга Ангелова.