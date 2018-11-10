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      На трассе Киев – Чоп в страшной аварии погибли трое человек: жуткие фото и видео

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      На трассе Киев – Чоп в жуткой аварии погибли трое человек
      На трассе Киев – Чоп в жуткой аварии погибли трое человек / Нацполиция

      В субботу, 10 ноября, на трассе Киев – Чоп на Ровненщине микроавтобус столкнулся с бензовозом, трое людей погибли.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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      Водитель буса выехал на встречную и столкнулся с бензовозом. От удара он и двое его пассажиров погибли. Их тела из искореженного автомобиля доставали спасатели.

      дтп
      ДТП на Ровненщине

      дтп рівне
      Микроавтобус столкнулся с бензовозом

      Цистерну, которая была пустой, отбросило в отбойник. Водитель грузовика с переломами в больнице.

      дтп рівне

      Бензовоз отбросило в отбойник

      В полиции отметили, что водитель микроавтобуса неоднократно попадался на нарушениях.

      "Полицейские установили личность водителя, это 36-летний житель Ровно. В течение года копы составляли на него протоколы за вождение в нетрезвом состоянии", – сказала инспектор отдела связей с общественностью ГУ Нацполиции Ровненщины Ольга Ангелова.

       

      Теги: Новости Украины Транспорт Авто Ровно Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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