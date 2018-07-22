На трассе Киев – Харьков в жутком ДТП погибли два человека: фото 18+

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой фуры погибли два человека. Авария произошла на трассе Киев – Харьков.

Об этом сообщают очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Водитель автомобиля Ford на высокой скорости "влетел" в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний", – говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

Пока официальных комментариев от полиции нет.



Фото с места ДТП



Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний



Фото с места ДТП







