На трассе Киев – Харьков в жутком ДТП погибли два человека: фото 18+
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой фуры погибли два человека. Авария произошла на трассе Киев – Харьков.
Об этом сообщают очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
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"Водитель автомобиля Ford на высокой скорости "влетел" в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний", – говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.
Пока официальных комментариев от полиции нет.
Фото с места ДТП
Два пассажира легкового авто погибли на месте. Один из погибших несовершеннолетний
Фото с места ДТП
Источник: 24 Канал
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