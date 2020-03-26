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      На трассе Киев – Одесса фура столкнулась с двумя автобусами: есть жертвы

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      ДТП произошло на 54 километре автодороги Киев – Одесса. Столкнулись грузовой автомобиль Merсedes и два автобуса "ПАЗ" утром 26 марта.

      Погибли 2 водителя, еще 4 человека получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

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      Спасатели вытащили пострадавших с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

      Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

      Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году?
      В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов.

      За 2019 год в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Полиция Жертвы Аварии и ДТП
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