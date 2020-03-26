На трассе Киев – Одесса фура столкнулась с двумя автобусами: есть жертвы

ДТП произошло на 54 километре автодороги Киев – Одесса. Столкнулись грузовой автомобиль Merсedes и два автобуса "ПАЗ" утром 26 марта.

Погибли 2 водителя, еще 4 человека получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

Ранее Жуткое ДТП в Киеве: Audi протаранила маршрутный автобус – фото, видео

Спасатели вытащили пострадавших с помощью гидравлического инструмента. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году?

В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов.



За 2019 год в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.