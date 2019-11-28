На трассе Киев – Одесса снова произошло масштабное ДТП: на этот раз столкнулись 9 машин – видео
Утром 28 ноября на трассе Киев – Одесса столкнулись 9 машин. Некоторые из автомобилей получили серьезные повреждения. Также есть пострадавшие среди людей.
Как передает один из одесских телеграмм-каналов, ДТП произошло на выезде из Одессы. По данным ресурса, аналогичная ситуация и на Клеверном мосту.
Также телеграмм-канал опубликовал видео с места аварии. Как видно из кадров, на месте работают спасатели и медики. В частности, кого-то из пострадавших несут на носилках. По словам представителей ГСЧС, никто не погиб.
Также на опубликованных кадрах можно увидеть много разбитых машин.
Новое масштабное ДТП на трассе Киев – Одесса: смотрите видео
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