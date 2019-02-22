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      На трассе Киев-Чоп в жуткой ДТП погибли три человека: фото и видео 18+

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      На трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП: три человека погибли – фото
      На трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП: три человека погибли – фото / rv.dsns.gov.ua

      На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица на Ровенщине столкнулись Porsche Cayenne и Daewoo Sens. В результате погибли три человека.

      Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 часов утра на автодороге Киев-Чоп, сообщили в полиции. Сейчас движение на этом участке дороги затруднено.

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      Внедорожник Porsche Cayenne двигался в направлении Львова. Его занесло на скользком участке дороги, поэтому автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с Daewoo Sens.

      дтп київ чоп

      Внедорожника Porsche Cayenne занесло на скользком участке дороги // Фото: Нацполиция

      Водитель и двое пассажиров легковушки Daewoo sens погибли на месте,
      – добавили в полиции.

      В салоне также была 5-летняя девочка, ее сразу госпитализировали.

      київ чоп дтп
      Бойцы ГСЧС спасают пострадавших в ДТП // Фото: ГСЧС

      Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали трех погибших из легковушки Daewoo sens.

      київ чоп дтп
      Бойцы ГСЧС деблокировали трех погибших из легковушки Daewoo sens // Фото: ГСЧС

      Два человека из автомобиля Porsche Cayenne не пострадали,
      – говорится в сообщении.

      На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты ГУНП. Сейчас причина ДТП не установлена.

      Смотрите видео с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп: 18+

       

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      Теги: Новости Украины Ровно Аварии и ДТП Жертвы Полиция ГСЧС
      Источник: 24 канал
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