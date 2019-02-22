На трассе Киев-Чоп в жуткой ДТП погибли три человека: фото и видео 18+

На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица на Ровенщине столкнулись Porsche Cayenne и Daewoo Sens. В результате погибли три человека.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 часов утра на автодороге Киев-Чоп, сообщили в полиции. Сейчас движение на этом участке дороги затруднено.

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Внедорожник Porsche Cayenne двигался в направлении Львова. Его занесло на скользком участке дороги, поэтому автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с Daewoo Sens.

Внедорожника Porsche Cayenne занесло на скользком участке дороги // Фото: Нацполиция

Водитель и двое пассажиров легковушки Daewoo sens погибли на месте,

– добавили в полиции.

В салоне также была 5-летняя девочка, ее сразу госпитализировали.



Бойцы ГСЧС спасают пострадавших в ДТП // Фото: ГСЧС

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали трех погибших из легковушки Daewoo sens.



Бойцы ГСЧС деблокировали трех погибших из легковушки Daewoo sens // Фото: ГСЧС

Два человека из автомобиля Porsche Cayenne не пострадали,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты ГУНП. Сейчас причина ДТП не установлена.

Смотрите видео с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп: 18+