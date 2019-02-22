На трассе Киев-Чоп в жуткой ДТП погибли три человека: фото и видео 18+
На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица на Ровенщине столкнулись Porsche Cayenne и Daewoo Sens. В результате погибли три человека.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 часов утра на автодороге Киев-Чоп, сообщили в полиции. Сейчас движение на этом участке дороги затруднено.
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Внедорожник Porsche Cayenne двигался в направлении Львова. Его занесло на скользком участке дороги, поэтому автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с Daewoo Sens.
Внедорожника Porsche Cayenne занесло на скользком участке дороги // Фото: Нацполиция
Водитель и двое пассажиров легковушки Daewoo sens погибли на месте,
– добавили в полиции.
В салоне также была 5-летняя девочка, ее сразу госпитализировали.
Бойцы ГСЧС спасают пострадавших в ДТП // Фото: ГСЧС
Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали трех погибших из легковушки Daewoo sens.
Бойцы ГСЧС деблокировали трех погибших из легковушки Daewoo sens // Фото: ГСЧС
Два человека из автомобиля Porsche Cayenne не пострадали,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты ГУНП. Сейчас причина ДТП не установлена.
Смотрите видео с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп: 18+