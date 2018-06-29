На трассе Киев – Харьков произошло жуткое смертельное ДТП: фото 18+

29 июня на трассе Киев – Харьков произошла жуткая авария, в результате которой погиб человек, а еще один попал в больницу.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

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Смертельное ДТП на трассе Киев – Харьков. Водитель нанизал авто на отбойник, в результате один труп и один в реанимации,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. В результате аварии пассажир погиб на месте, а водителя в срочном порядке госпитализировали.



На месте происшествия работали полиция, скорая и следственно-оперативная группа.



На трассе Киев – Харьков произошла смертельная авария



Жуткое ДТП на трассе Киев – Харьков