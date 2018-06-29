На трассе Киев – Харьков произошло жуткое смертельное ДТП: фото 18+
29 июня на трассе Киев – Харьков произошла жуткая авария, в результате которой погиб человек, а еще один попал в больницу.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
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Смертельное ДТП на трассе Киев – Харьков. Водитель нанизал авто на отбойник, в результате один труп и один в реанимации,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и на полном ходу врезался в отбойник. В результате аварии пассажир погиб на месте, а водителя в срочном порядке госпитализировали.
На месте происшествия работали полиция, скорая и следственно-оперативная группа.
На трассе Киев – Харьков произошла смертельная авария
Жуткое ДТП на трассе Киев – Харьков
На трассе Киев – Харьков в ДТП погиб человек
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