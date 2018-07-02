На трибунах "Олимпийского" с баннерами и файерами провели акцию в поддержку Сенцова

На трибунах "Олимпийского" с баннерами и файерами провели акцию в поддержку Сенцова126 Читати новину українською
Вечером 2 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве провели масштабную акцию в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Принять участие в акции на площадь перед стадионом сошлось несколько сотен человек.
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"Свободу Олегу Сенцову" участники акции начали выкрикивать еще по дороге к стадиону.
На трибунах НСК "Олимпийский" они развернули два огромных баннера с надписями "Олег Сенцов" и "Украина с тобой".
Когда стемнело, активисты зажгли файеры.
Смотрите видео с акции в поддержку Олега Сенцова на НСК "Олимпийский" в Киеве 2 июля:
Накануне масштабная акция в поддержку Олега Сенцова состоялась на Майдане Незалежности в Киеве.
Незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Он требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля на территории России и оккупированного Крыма. 2 июля проходит 50-й день его голодовки.