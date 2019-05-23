На участке нардепа в исторической местности Киева незаконно строят высотку: фото

На Батыевой горе в Киеве на земельном участке, который принадлежит действующему народному депутату от "Блока Петра Порошенко", генералу милиции первого ранга в отставке Виктору Королю, возводят многоэтажку.

Кто такой Виктор Король?Ему 71 год. В начале 90-х Король руководил Главным управлением уголовного розыска МВД, был начальником криминальной милиции, а позже возглавлял налоговую милицию Украины.



Является генералом полиции первого ранга в отставке и народным депутатом 4-х созывов.



В Верховную Раду 8-го созыва попал по списку "Блока Петра Порошенко" и является главой подкомитета по вопросам деятельности органов внутренних дел, налоговой милиции и других правоохранительных органов профильного комитета по вопросам деятельности правоохранительных органов.

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Как выяснило "Слидство.Инфо", официально Виктор Король не является предпринимателем, а вот его жена занимается бизнесом вместе с помощником нардепа Валерием Чинушем.



Нардеп Виктор Король в Верховной Раде//Фото: pogliad.ua

В декларации о доходах нардеп среди другой недвижимости указывает земельный участок в Киеве площадью почти 10 соток (949 метров квадратных), которую в мае 2010-го приобрел в собственность за почти 285 тысяч гривен.

В 2016-м участок был передан под застройку компании "Платинум Холл". По данным журналистов, компанией руководит Иянина Горбатюк, которая является дочерью Короля.

Что известно о застройке участка?

Батыева гора в Киеве является исторической местностью.

Согласно Генплану города, эта земля относится к "жилой усадебной застройке" и строить здания выше 4 этажей тут нельзя.

Специалисты отмечают, что, кроме угрозы оползней, строительство высотки в этой местности влечет за собой еще ряд нарушений. Например, не понятно, где будут предусмотрены места для свалок, парковки и детские площадки.

На фотографиях с места строительства, видно, что на участке возводят высотку, в которой уже построено минимум 5 этажей.

Строительство высотки на участке нардепа Короля в Киеве: смотрите фото

Батыева гора в Киеве расположена неподалеку от Протасова Яра – читайте больше, что известно о скандале вокруг застройки этой местности в материале "Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом нужно знать".