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      На участке нардепа в исторической местности Киева незаконно строят высотку: фото

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      Виктор Король и строительство многоэтажки на его участке в Киеве
      Виктор Король и строительство многоэтажки на его участке в Киеве / Коллаж УНИАН/Слидство.Инфо

      На Батыевой горе в Киеве на земельном участке, который принадлежит действующему народному депутату от "Блока Петра Порошенко", генералу милиции первого ранга в отставке Виктору Королю, возводят многоэтажку.

      Кто такой Виктор Король?Ему 71 год. В начале 90-х Король руководил Главным управлением уголовного розыска МВД, был начальником криминальной милиции, а позже возглавлял налоговую милицию Украины.

      Является генералом полиции первого ранга в отставке и народным депутатом 4-х созывов.

      В Верховную Раду 8-го созыва попал по списку "Блока Петра Порошенко" и является главой подкомитета по вопросам деятельности органов внутренних дел, налоговой милиции и других правоохранительных органов профильного комитета по вопросам деятельности правоохранительных органов.

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      Как выяснило "Слидство.Инфо", официально Виктор Король не является предпринимателем, а вот его жена занимается бизнесом вместе с помощником нардепа Валерием Чинушем.

      Віктор Король Верховна Рада
      Нардеп Виктор Король в Верховной Раде//Фото: pogliad.ua

      В декларации о доходах нардеп среди другой недвижимости указывает земельный участок в Киеве площадью почти 10 соток (949 метров квадратных), которую в мае 2010-го приобрел в собственность за почти 285 тысяч гривен.

      В 2016-м участок был передан под застройку компании "Платинум Холл". По данным журналистов, компанией руководит Иянина Горбатюк, которая является дочерью Короля.

      Что известно о застройке участка?

      Батыева гора в Киеве является исторической местностью.

      Согласно Генплану города, эта земля относится к "жилой усадебной застройке" и строить здания выше 4 этажей тут нельзя.

      Специалисты отмечают, что, кроме угрозы оползней, строительство высотки в этой местности влечет за собой еще ряд нарушений. Например, не понятно, где будут предусмотрены места для свалок, парковки и детские площадки.

      На фотографиях с места строительства, видно, что на участке возводят высотку, в которой уже построено минимум 5 этажей.

      Строительство высотки на участке нардепа Короля в Киеве: смотрите фото

       

       

      Батыева гора в Киеве расположена неподалеку от Протасова Яра – читайте больше, что известно о скандале вокруг застройки этой местности в материале "Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом нужно знать".

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      Теги: Верховная Рада Новости Киева Блок Петра Порошенко Расследования Скандальные застройки Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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