На участке в центре Киева до конца года перекрыли движение: как объехать

На улице Покровской, что в Подольском районе Киева, из-за ремонтных работ перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до конца года.

Объезд осуществляется по улице Сагайдачного, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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На участке проводят реконструкционные работы, в частности, перекладку сетей водопровода.

Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска до проулка Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован по ул. Сагайдачного,

– отметили в КГГА.



Схема объезда / Источник: Kyivcity.gov.ua

Отметим, с 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 километров/час.

Ограничения теперь действуют на следующих участках: