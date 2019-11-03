На участке в центре Киева до конца года перекрыли движение: как объехать
На улице Покровской, что в Подольском районе Киева, из-за ремонтных работ перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до конца года.
Объезд осуществляется по улице Сагайдачного, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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На участке проводят реконструкционные работы, в частности, перекладку сетей водопровода.
Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска до проулка Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован по ул. Сагайдачного,
– отметили в КГГА.
Схема объезда / Источник: Kyivcity.gov.ua
Отметим, с 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 километров/час.
Ограничения теперь действуют на следующих участках:
- проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (от улицы Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободской (от улицы Гринченко до Южного моста);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).