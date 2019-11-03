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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      На участке в центре Киева до конца года перекрыли движение: как объехать

      38 Читати новину українською
      На улице Покровской в Киеве перекрыли движение до конца года
      На улице Покровской в Киеве перекрыли движение до конца года / Иллюстративное фото

      На улице Покровской, что в Подольском районе Киева, из-за ремонтных работ перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до конца года.

      Объезд осуществляется по улице Сагайдачного, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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      На участке проводят реконструкционные работы, в частности, перекладку сетей водопровода.

      Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска до проулка Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован по ул. Сагайдачного,
      – отметили в КГГА.

      Перекритий рух Київ
      Схема объезда / Источник: Kyivcity.gov.ua

      Отметим, с 1 ноября в Киеве на дорогах ограничили максимальную скорость движения до 50 километров/час.

      Ограничения теперь действуют на следующих участках:

      • проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
      • улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
      • Надднепрянское шоссе;
      • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
      • Столичное шоссе (от улицы Академика Заболотного);
      • улица Саперно-Слободской (от улицы Гринченко до Южного моста);
      • проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Транспорт
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