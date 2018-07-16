На украинский рынок выходит новая почтово-логистическая компания

Новая почтово-логистическая компания Justin готовится к запуску в Украине, начав набор сотрудников в отделение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Наши намерения - открыть удобные отделения в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе. Будет много рабочих мест с гибким графиком работы, официальным трудоустройством, целесообразным обучением, карьерными возможностями и своевременной выплатой заработной платы три раза в месяц", – говорится в описании вакансий.

Ожидается, что сеть отделений Justin откроется в большинстве магазинов торговой группы Fozzy Group (в таких сетях как Фора, Сильпо, Фоззи) и будет оказывать услуги по приему, выдаче и отправке товаров, а также ряд финансовых и других услуг.

Компания планирует реализовывать услуги доставки с помощью партнерского сервиса "Автолюкс".