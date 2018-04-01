На украинском острове построят тюрьму для коррупционеров, – глава Одесской области

На острове Змеиный построят тюрьму для коррупционеров, пошутил Степанов / Фото из открытых источников

В День смеха, 1 апреля, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов анонсировал строительство тюрьмы для коррупционеров. По словам Степанова, появиться такая тюрьма должна на острове Змеиный.