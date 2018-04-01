На украинском острове построят тюрьму для коррупционеров, – глава Одесской области
В День смеха, 1 апреля, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов анонсировал строительство тюрьмы для коррупционеров. По словам Степанова, появиться такая тюрьма должна на острове Змеиный.
Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.
"Вчера провели финальное обсуждение проекта с руководством Министерства юстиции и согласовали его с правительством. Начало строительства запланировано на май-2018. Детали – чуть позже", – пошутил глава Одесской области.
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Источник: 24 Канал
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