На украинском рынке появится новый бюджетный бренд смартфонов

На украинском рынке вскоре появятся смартфоны турецкого бренда General Mobile. Эти смартфоны будут доступны в розничной сети оператора мобильной связи Lifecell.

Стоимость смартфонов будет достаточно доступной – 3999 и 2999 гривен, в зависимости от конфигурации.

При этом в компании Lifecell подчеркнули, что эти смартфоны будут не залоченные, то есть их можно использовать абонентам других мобильных операторов Украины. Правда, пользователи Lifecell получат возможность пользоваться 120 Гб интернета в течение полугода, если приобретут это устройство.

Так, одна из моделей General Mobile GM 8 Go оснащена сканером отпечатков пальцев, 5,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18: 9. Основная камера имеет 13МП. Смартфон работает на базе процессора MediaTek MT6739 с 16 Гб встроенной памяти. Устройство работает под управлением операционной системы Android Go. Аккумулятор General Mobile GM 8 Go имеет 3500 мАг.

Смартфоны бренда General Mobile

Старшая модель, General Mobile GM 8 несколько больше – экран имеет 5,7 дюймов. Модель работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 435, с 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Основная камера тоже 13-мегапиксельная. Смартфон работает на операционной системе Android One.

Обе модели поддерживают функцию быстрой зарядки, а экраны защищены стеклом Gorilla Glass 3 поколения. Оба смартфона могут работать в сетях 4G.

