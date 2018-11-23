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      На Украину идет метель:" Укравтодор " предупредил, где значительно ухудшатся условия на дорогах

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      В Украине ухудшится ситуация на дорогах из-за снегопадов
      В Украине ухудшится ситуация на дорогах из-за снегопадов / Думская

      В "Укравтодоре" объявили "желтый" (второй) уровень опасности на украинских автодорогах в 15 областях 26-27 ноября.

      Соответствующее сообщение появилось на сайте службы.

      Читайте также: Часть Украины засыпало снегом до 15 сантиметров: фото и видео

      Ранее 24 канал сообщал, что в течение 26 и 27 ноября погодные условия значительно ухудшатся вследствие влияния активного циклона. Сильные снегопады с начала следующей недели следует ожидать почти по всей территории Украины.

      Снежный покров может достигать от 8 до 15 сантиметров, на дорогах гололедица, в отдельных районах – налипание мокрого снега и гололед. 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/сек.

      Вследствие влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий,
      – предупредили в "Укравтодоре".

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Укравтодор Авто
      Источник: 24 Канал
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