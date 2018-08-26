На улицах оккупированного Симферополя спели песню "Океана Эльзы": видео
В центре оккупированного Симферополя уличные музыканты исполнили известный хит украинской группы "Океан Эльзы". Так, двое ребят под гитару спели песню "Без бою".
Соответствующее видео 26 августа в Twitter опубликовал пользователь Aliev Eldar.
На кадрах видно, что послушать музыкантов собралось немало местных жителей, которые оценили выступление ребят громкими аплодисментами.
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"Оккупированный Крым. Центр Симферополя – играет украинская песня группы "Океан Эльзы" – "Я не сдамся без боя", – говорится в подписи к видео.
Источник: 24 канал
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