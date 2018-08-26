На улицах оккупированного Симферополя спели песню "Океана Эльзы": видео

В центре оккупированного Симферополя уличные музыканты исполнили известный хит украинской группы "Океан Эльзы". Так, двое ребят под гитару спели песню "Без бою".

Соответствующее видео 26 августа в Twitter опубликовал пользователь Aliev Eldar. На кадрах видно, что послушать музыкантов собралось немало местных жителей, которые оценили выступление ребят громкими аплодисментами. Читайте также: Скандальная Лолита спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы": видео "Оккупированный Крым. Центр Симферополя – играет украинская песня группы "Океан Эльзы" – "Я не сдамся без боя", – говорится в подписи к видео. Оккупированный Крым. Центр Симферополя - играет украинская песня группы «Океан Эльзы » - я не сдамся без бою. pic.twitter.com/yWc3HMSisS — Aliev Eldar (@aliev_aliev) 26 августа 2018 г.