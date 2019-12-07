На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей

Министерство внутренних дел ожидает, что 8 и 9 декабря в центре Киева состоится сразу 5 массовых мероприятий. По сообщениям организаторов, количество участников этих мероприятий составит несколько десятков тысяч человек.

Полиция, Нацгвардия и спасатели готовы обеспечить безопасность граждан в ходе этих мероприятий, сообщает МВД.

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Мы провели ряд встреч с организаторами и придерживаемся позиции, что все мероприятия должны проходить в рамках закона. Ситуационный центр МВД уже работает в круглосуточном режиме. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения,

– заверил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

В полицию города Киева из Киевской городской государственной администрации поступило четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы.

Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч человек. Для гарантий публичной безопасности и порядка будет привлечено три тысячи правоохранителей и сформированы достаточные силы резерва. МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон.

В связи с перекрытием до новогодних праздников Софийской площади, на выходные будет открыта для транспорта улица Крещатик. Там будет работать патрульная полиция для организации дорожного движения.

Что известно об акциях, запланированных в Киеве?

В частности, в эти дни свою акцию в столице планируют оппозиционные фракции Верховной Рады – "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".



Акция приурочена к встрече в нормандском формате, но организаторы не могут определиться, какова их цель. Святослав Вакарчук, например, несколько раз менял свое мнение – от акции в поддержку Владимира Зеленского и до акции, которая будет призывать президента "не капитулировать в Париже".