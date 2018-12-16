На ВДНХ в Киеве заживо сгорел человек: фото с места инцидента

В ночь на 16 декабря в Киеве на территории Национального экспоцентра Украины в обгоревшем автомобиле "Газель" спасатели нашли тело погибшего мужчины.

Об этом информируют в главном управлении ГСЧС в Киеве.

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15 декабря в 23:43 в оперативно-координационный центр чрезвычайников поступило сообщение о пожаре на проспекте Глушкова 1. Как оказалось, возле хозяйственного павильона загорелся автомобиль "Газель". Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений,

– говорится в сообщении спасателей.

Однако, в кабине "Газели" пожарных ожидала ужасная находка, там они нашли обгоревшее тело мужчины 1955 года.

Также в результате возгорания было повреждено лакокрасочное покрытие, внутренняя обшивка и панель приборов в автомобиле.

Сейчас причину пожара выясняют эксперты.

Спасатели нашли обгоревшие останки человека в кабине "Газели"