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      На ВДНХ в Киеве заживо сгорел человек: фото с места инцидента

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      В Киеве на ВДНХ в автомобиле заживо сгорел человек
      В Киеве на ВДНХ в автомобиле заживо сгорел человек / Информатор

      В ночь на 16 декабря в Киеве на территории Национального экспоцентра Украины в обгоревшем автомобиле "Газель" спасатели нашли тело погибшего мужчины.

      Об этом информируют в главном управлении ГСЧС в Киеве.

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      15 декабря в 23:43 в оперативно-координационный центр чрезвычайников поступило сообщение о пожаре на проспекте Глушкова 1. Как оказалось, возле хозяйственного павильона загорелся автомобиль "Газель". Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений,
      – говорится в сообщении спасателей.

      Однако, в кабине "Газели" пожарных ожидала ужасная находка, там они нашли обгоревшее тело мужчины 1955 года.

      Также в результате возгорания было повреждено лакокрасочное покрытие, внутренняя обшивка и панель приборов в автомобиле.

      Сейчас причину пожара выясняют эксперты.

      пожежа Київ ВДНГ чоловік обгорів Спасатели нашли обгоревшие останки человека в кабине "Газели"

      Теги: Жертвы Новости Киева Пожар ГСЧС Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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