На въезде в Киев установят 18-метровую статую княгини Ольги

На въезде в Киев из Житомирской трассы будет размещена статуя княгини Ольги. Ее высота будет достигать 18 метров.

Это будет сделано по аналогии с другими городами мира, где на въезде размещены их символы. В качестве примера Виталий Кличко навел Берлин и Бремен, где путешествующих встречают медведь и бременские музыканты соответственно. Об этом говорится на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

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Кличко напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, ведущем из аэропорта "Борисполь" в столицу. Там трехметровые буквы "Киев" и силуэт защитника города – Архистратига Михаила.

В общем в Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать некую особенность нашей столицы.