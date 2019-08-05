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      Трамп хоче виграти вибори за рахунок расизму, Росії та раболіпства республіканців, – Salon

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / YENİ.MOBİ

      У рамках виборчої кампанії перед президентськими виборами 2020 року Дональд Трамп вибрав стратегію трьох "р": расизму, Росії та раболіпства республіканців.

      Така стратегія цілком може принести Трампу переобрання на другий термін, пише Salon.

      Але якщо у 2016 році стратегія Республіканської партії базувалась на трьох "г": Господь, геї та гранати, то, як показують заходи минулих вихідних, Трамп має намір добитися переобрання за допомогою трьох "р": расизму, Росії та раболіпства республіканців. Він сподівається, що це допоможе йому повторити схему минулих виборів – заручитися підтримкою тих штатів Середнього Заходу США, які чітко не визначилися, і виграти голосування колегії виборників, незважаючи на поразку в народному голосуванні. Як вважає Salon, у своїх надіях президент може бути правий.

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      Раніше Трамп виступив із расистськими коментарями у бік чотирьох жінок-конгресменів, за що на нього розлютилось більшість американських ЗМІ. Однак, розохочений телеканалом Fox News, він вирішив, що білий націоналізм допомагає йому заробити політичні бали.

      Так, на вихідних його знову звинуватили у расизмі, цього разу щодо Елайджи Каммінгса, конгресмена-афроамериканця, який у нижній палаті Конгресу представляє Балтимор. Трамп назвав округ Каммінгса, більша частина населення якого афроамериканці, "огидним, наповненим щурами та гризунами, бездалом".

      Елайдж Каммінгс
      Представник Балтимора у Конгресі Елайдж Каммінгс / Фото Voice of America

      У понеділок Трамп звинуватив активіста Ела Шарптона в "ненависті до білих", після того як він намагався відстояти честь Балтимора. На думку Salon, цей факт свідчить про те, що за расистською риторикою президента стоїть саме білий націоналізм.

      За словами політичного блогера Хезер Дігбі Партон, сама по собі така стратегія може й не спрацювати, але саме тут з'являється Росія. Як минулого тижня дав зрозуміти колишній спеціальний прокурор Роберт Мюллер, в 2016 році Трамп активно покладався на втручання Росії. Salon вважає, що й Трамп, і Росія воліють повторити успіх минулих виборів.

      Мюллер
      Колишній спеціальний прокурор Роберт Мюллер / Фото The Inquisitr

      Так, президент уже зробив значний крок до підтримки російського втручання в 2020 році, коли добився того, щоб покинув свій пост директор національної розвідки Ден Коутс, який не раз наполягав на існуванні загрози з боку Москви. При цьому конгресмен-республіканець Джон Реткліфф, якого Трамп бачить найбільш відповідним кандидатом на звільнену посаду, завжди критично висловлювався про розслідування Мюллера.

      Джон Реткліфф
      Джон Реткліфф / Фото AP

      Водночас просування Трампом кандидатури Реткліффа свідчить про, мабуть, найважливішу складову його стратегії – раболіпстві перед ним членів Республіканської партії, багато з яких поспішили виправдати расистські зауваження глави Білого дому. Крім того, Трамп користується беззастережною підтримкою більшості товаришів по партії в питанні російського втручання.

      Проте, стратегія трьох "г" все ще не канула в Лету. Так, Трамп активно наступає на права жінок і ЛГБТ-спільнот, а також підтримує збройне лобі. Втім, основою його виборчої кампанії цього разу все ж стануть расизм, Росія та раболіпство республіканців. При цьому для перемоги йому необхідно лише розпалити расистські настрої в окремих частинах країни. А також розділити і деморалізувати прихильників Демократичної партії США, у чому йому активно допомагатимуть Росія та республіканці.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости США Новости политики Публикации Российская пропаганда Дональд Трамп Выборы в США
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