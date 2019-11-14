На Винничине горела военная часть, огонь уничтожил имущество на 10,5 миллионов гривен: фото
Пожар произошел на вещевом складе воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в Гайсине Винницкой области. Пламя вспыхнуло вечером 13 ноября.
Огонь уничтожил имущество, которое хранилось в здании, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. Никто из людей не пострадал.
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Огонь уничтожил:
- около 1100 кевларовых шлемов;
- 800 бронежилетов;
- 1500 спальных мешков;
- 100 полевых палаток;
- более 1000 единиц полевой формы;
- 1400 костюмов защиты от воды и прочее.
Сумма ущерба составляет около 10,5 миллиона гривен.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Сейчас следственные действия продолжаются.
Сгорело много военного оборудования
Пожар произошел вечером 13 ноября
В данный момент идет следствие
Военная прокуратура уже открыла уголовное производство за халатное отношение к военной службе. Виновникам грозит лишение свободы от 5 до 7 лет. Досудебным расследованием будет заниматься ГБР.