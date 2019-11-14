11:46
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      На Винничине горела военная часть, огонь уничтожил имущество на 10,5 миллионов гривен: фото

      109 Читати новину українською
      На Винничине горела воинская часть
      На Винничине горела воинская часть / vppnr.gp.gov.ua

      Пожар произошел на вещевом складе воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в Гайсине Винницкой области. Пламя вспыхнуло вечером 13 ноября.

      Огонь уничтожил имущество, которое хранилось в здании, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. Никто из людей не пострадал.

      Читайте также: Ночные поджоги в Киеве: сгорел целый торговый комплекс BoxPark – фото, видео

      Огонь уничтожил:

      • около 1100 кевларовых шлемов;
      • 800 бронежилетов;
      • 1500 спальных мешков;
      • 100 полевых палаток;
      • более 1000 единиц полевой формы;
      • 1400 костюмов защиты от воды и прочее.

      Сумма ущерба составляет около 10,5 миллиона гривен.

      Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Сейчас следственные действия продолжаются.

      військова частина пожежа
      Сгорело много военного оборудования

      пожежа військова частина
      Пожар произошел вечером 13 ноября

      пожежа військова частина
      В данный момент идет следствие

       

      Военная прокуратура уже открыла уголовное производство за халатное отношение к военной службе. Виновникам грозит лишение свободы от 5 до 7 лет. Досудебным расследованием будет заниматься ГБР.

       

      blog_ava
      Сахарный диабет: как выявить, группы риска и профилактика
      сегодня
      47601
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Деньги Криминальные новости Пожар Винница
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      сегодня , 09:15 Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      Марина Молька 2403
      Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      сегодня , 08:40 Нормандский воз и ныне там: встретятся ли Зеленский и Путин в ближайшее время
      Наталя Ромашова 151
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 08:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 698
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 06:30 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 7706
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      13 ноября , 23:02 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1588
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук