На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?

На жаль, це наша нова реальність, і подібних випадків вже немало.

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Якось у Слов'янському районі правоохоронців "завели" до тракторного занедбаного гаражу. Там стояла запакована коробка, в якій були патрони, гранати та перев'язувальні бинти. На місце прибула слідчо-оперативна група та співробітник ДСНС, почали опис. Поруч вони помітили запаковану у коробці термокружку, дістали та почали відкручувати кришку. Стався вибух. Двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Зараз ворог працює таким чином, бере хитрістю. Переважно закладає саморобні вибухові пристрої,

– розповідає інструктор з мінно-вибухової справи фонду "Повернись живим" Євген.

Аби сапери, які працюють на Донбасі, вміли передбачувати небезпечні ситуації, наші інструктори постійно проводять з ними підготовку. Зараз на їхньому рахунку вже близько 500 підготовлених фахівців.

А ще фонд піклується про безпеку саперів та передає підрозділам спеціальне обладнання. Наприклад, зараз ми почали закуповувати індивідуальні сумки сапера. До них входять усі необхідні приладдя: щуп, кусачки-бокорізи, паракорд, стяжки, карабін, "кішки" та інше. Сумки створені українськими фахівцями за американським зразком.

Один комплект сапера EOD-1M коштує близько 7 000 гривень. Допомогти нашим саперам просто – достатньо лише встановити регулярний платіж, посильний саме для вас. Зробити це можна тут.

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