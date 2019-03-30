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      Повернись живим

      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?

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      Інструктор фонду Євген проводить заняття з бійцями одного з підрозділів ЗСУ
      Інструктор фонду Євген проводить заняття з бійцями одного з підрозділів ЗСУ / Фонд "Повернись живим"

      Ворог працює за наводкою і чекає, коли його підступна пастка забере життя. Небезпека може підстерігати де завгодно.

       На жаль, це наша нова реальність, і подібних випадків вже немало.

      Читайте також: Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна

      Якось у Слов'янському районі правоохоронців "завели" до тракторного занедбаного гаражу. Там стояла запакована коробка, в якій були патрони, гранати та перев'язувальні бинти. На місце прибула слідчо-оперативна група та співробітник ДСНС, почали опис. Поруч вони помітили запаковану у коробці термокружку, дістали та почали відкручувати кришку. Стався вибух. Двоє людей загинули, ще двоє – отримали поранення. Зараз ворог працює таким чином, бере хитрістю. Переважно закладає саморобні вибухові пристрої,
      – розповідає інструктор з мінно-вибухової справи фонду "Повернись живим" Євген.

      Аби сапери, які працюють на Донбасі, вміли передбачувати небезпечні ситуації, наші інструктори постійно проводять з ними підготовку. Зараз на їхньому рахунку вже близько 500 підготовлених фахівців.

      А ще фонд піклується про безпеку саперів та передає підрозділам спеціальне обладнання. Наприклад, зараз ми почали закуповувати індивідуальні сумки сапера. До них входять усі необхідні приладдя: щуп, кусачки-бокорізи, паракорд, стяжки, карабін, "кішки" та інше. Сумки створені українськими фахівцями за американським зразком.

      Один комплект сапера EOD-1M коштує близько 7 000 гривень. Допомогти нашим саперам просто – достатньо лише встановити регулярний платіж, посильний саме для вас. Зробити це можна тут.

      Читайте також: "Поки терпіння і сил вистачить, будемо воювати": про війну і так зване перемир'я

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Война
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