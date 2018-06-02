На ВНО по английскому жалуются ученики со всей Украины: в УЦОКО разъяснили ситуацию

Украинский центр качества образования предоставил объяснения ученикам, которые обращались по поводу проблем с тестированием по английскому языку. Известно, что после ВНО по этому предмету школьники из десятков городов Украины пожаловались на плохие условия его проведения.

Об этом УЦОКО сообщил на своей странице в Facebook.

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Большинство школьников, которые выполняли тестирование, жалуются на часть с аудированием.

Умань. Качество записи – ужасное! Открытые окна, старый магнитофон, который скрипел, неразборчивый текст – это называется тест на аудирование? Однозначно, этот кусок теста провалено! Вами провалено! И прятать голову в песок и заявлять о проведении ВНО по иностранному языку – это позор полный!

– пишет Елена Ткачук в соцсети.

В основном свое недовольство дети высказывают относительно качества звука в этой части теста.

"Вы считаете это разъяснением? Попробуйте сами сесть за последнюю парту, откройте окно и слушайте аудиотекст, начитанный спикером, который, очевидно, жует в момент записи", – отмечают люди в комментариях на странице ЦЕНТРА в Facebook.

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что больше всего жалоб поступило из Киева.

Мы благодарны каждому участнику тестирования, который подал свою апелляцию. Заявления и собранные материалы в отношении них направлены на рассмотрение в регламентные комиссии региональных центров оценивания качества образования,

– говорится в ответе УЦОКО.

Там добавляют, что участники тестирования жаловались и на произношение дикторов, впрочем, заявили, что оно "является необходимым требованием для создания задачи различной сложности".

Кроме этого, в УЦОКО отметили, что максимальные 200 баллов получит не тот ученик, который правильно выполнил все задания теста, а тот, кто наберет среди всех наибольшее количество баллов.

Кроме того экспертная комиссия Центра отметила, что тщательно изучаются задачи теста и после этого только устанавливается порог "сдал/не сдал".

"Учитывая это, все участники тестирования могут быть уверенными, что для беспокойства нет причин. Сама система ВНО отработана достаточно, чтобы быть не уязвимой в отдельных организационных проблемах тестирования", – подытожили в УЦОКО.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в тестировании по английскому языку приняли 83 990 человек, но 27 абитуриентов не допустили.