На военном катере во время дежурства застрелился матрос

23-летний военный матрос выстрелил себе в голову из табельного оружия на борту катера "Вышгород" в Одессе во время своего дежурства утром 2 мая.

Инцидент случился на бронированном артиллерийском катере в Практической гавани Одесского порта, передает сайт "Украинская Служба Информации".

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Погибшему было 23 года, он проходил морскую службу в рядах Вооруженных сил Украины, военно-морского флота. Сейчас ведется следствие, которое должно установить, было ли это самоубийство, или на трагический случай повлияли другие обстоятельства.

"К сожалению, у нас есть такой случай. Но это (самоубийство, – 24 канал) не является окончательной причиной. Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить причину и то, было ли это действительно самоубийство", – рассказали в пресс-службе ВМС.

Что толкает людей на суицид?

• Около 2/3 людей, совершивших самоубийство, находились в депрессии.

• Другие психические заболевания, которые также побуждают людей покончить с жизнью. Например, шизофрения или биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, включая анорексию и булимию.

• Примерно 25-40% из тех, кто наложил на себя руки, имели контакты с психиатрическими службами в прошлом году (шизофрения, биполярное расстройство и другие тяжелые психические расстройства).

• Наркотики и алкоголь тоже могут влиять на человека, у которого есть суицидальные наклонности, делая его более импульсивным и способным идти на поводу у своих желаний.

• Тяжелые неизлечимые болезни, хронические боли; травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма); чувство одиночества; отсутствие страха перед болью и смертью.