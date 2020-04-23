На военном полигоне на Львовщине нашли застреленным курсанта
Во Львовской области 22 апреля на военном полигоне нашли тело молодого парня. У него было огнестрельное ранение в грудь, а сам парень был курсантом одного из военных учебных заведений области.
Нашли тело юноши около 18:30 вечера 22 апреля, сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ.
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На месте инцидента работают представители оперативного реагирования военной полиции. Также туда прибыли сотрудники областной полиции, ГБР и военной прокуратуры.
Следователи теруправления Государственного бюро расследований внесли сведения о уголовном правонарушении в реестр правонарушений.
Начальник группы связей с общественностью военной полиции Владимир Потапов уточнил в комментарии изданию ZAXID.NET, что парень учился примерно на 3-4 курсе академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Пока в официальных пресс-службах не комментируют этот случай, но издание со ссылкой на собственные источники пишет, что есть подозрения, что парень совершил самоубийство.
Что известно о Яворовском полигоне?Он расположен в Яворовском районе в 30 километрах от Львова. Он занимает площадь более 36 тысяч гектаров, или четверть всего Яворовского района. Полигон находится под командованием оперативного штаба "Запад".
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