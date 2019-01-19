На вокзале Киева начинает патрулирование спецподразделение полиции

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве с 20 января за соблюдением общественного порядка будет следить Нацполиция.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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На вокзале будут патрулировать бойцы спецподразделения по охране общественного порядка (ТОР). Они будут отвечать за общественный порядок и будут предотвращать случаи хулиганства, краж и другие преступления.

Такое решение было принято в связи с увеличением случаев несанкционированной торговли, попрошайничества, пребывания на вокзале лиц без определенного места жительства, нелегального обмена валюты и другими правонарушениями. Правоохранители будут следить за безопасностью граждан не только на вокзале, но и в поездах, прибывающих на станцию ​​"Киев-Пассажирский".

Станции для полицейских будет располагаться в нескольких специально обустроенных помещениях. Работники сервисной службы Нацполиции также будут осуществлять прием заявлений от граждан о совершении преступлений.

Кроме того, на вокзале установлены камеры видеонаблюдения с элементами интеллектуальной видеоаналитики.

Напомним, с 15 января 2019 года "Укрзализныця" ввела новые единые цены на некоторые услуги, предлагаемые пассажирам. В частности, выросла цена на комплект постельного белья в поезде, чай, кофе и питьевую воду.