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      На вокзале Киева начинает патрулирование спецподразделение полиции

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      Киевский вокзал
      Киевский вокзал / Фото из открытых источников

      На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве с 20 января за соблюдением общественного порядка будет следить Нацполиция.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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      На вокзале будут патрулировать бойцы спецподразделения по охране общественного порядка (ТОР). Они будут отвечать за общественный порядок и будут предотвращать случаи хулиганства, краж и другие преступления.

      Такое решение было принято в связи с увеличением случаев несанкционированной торговли, попрошайничества, пребывания на вокзале лиц без определенного места жительства, нелегального обмена валюты и другими правонарушениями. Правоохранители будут следить за безопасностью граждан не только на вокзале, но и в поездах, прибывающих на станцию ​​"Киев-Пассажирский".

      Станции для полицейских будет располагаться в нескольких специально обустроенных помещениях. Работники сервисной службы Нацполиции также будут осуществлять прием заявлений от граждан о совершении преступлений.

      Кроме того, на вокзале установлены камеры видеонаблюдения с элементами интеллектуальной видеоаналитики.

      Напомним, с 15 января 2019 года "Укрзализныця" ввела новые единые цены на некоторые услуги, предлагаемые пассажирам. В частности, выросла цена на комплект постельного белья в поезде, чай, кофе и питьевую воду.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Укрзализниця Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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