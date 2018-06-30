На Волыни цветут заросли ядовитого борщевика: как уберечься от ожогов

Борщевик можно легко спутать с огромным укропом. Разница в том, что это растение крайне опасно для людей и его почти невозможно уничтожить. Контакт с борщевиком может вызвать ожоги.

Ядовитые заросли борщевика похожи на маленькие джунгли. Он вырастает до трех метров и становятся настоящей угрозой для людей.

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Несмотря на объездную дорогу на Владимир-Волынский борщевик разросся очень густо. Выглядит он, словно гигантский укроп, но на самом деле это ядовитое растение. Шансов избавиться от паразита, если он успел зацвести, почти нет. Самый эффективный способ – косить его трактором. Впрочем механическое уничтожение лишь ненадолго решает проблему, объясняют биологи. Борщевик размножается семенами, и популяция увеличивается очень быстро.

Глубокая вспашка, своевременное скашивание, когда побеги еще молоды, чтобы даже не начинали образовываться семена. Он очень быстро распространяется и легко укореняется,

– рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Ирина Кузьмишина.

Ядовитое растение родом из Кавказа. В Луцке в ботаническом саду впервые высадили в 80-х. Семена привезли студенты с Сахалина. Но тогда никто даже не подозревал, что через 20 лет борщевик станет настоящей угрозой для людей. По словам старшего лаборанта биологического факультета ВНУ и бывшей работницы ботанического сада Тамары Ермейчук, особенно опасны химические ожоги кожи от сока растения в период цветения. Весной, когда борщевик молодой, от контакта с ним для человека вреда не будет.



Последствия контакта кожи человека с ядовитым борщевиком

Малейшее прикосновение к ядовитому растению вызывает ожоги. Кожа начинает краснеть и чесаться, как только человек оказывается на солнце. Причина – содержание уксусной кислоты в ворсинках борщевика. В прошлом году в Волынский ожоговый центр из-за этого растения госпитализировали одиннадцать горожан. В этом году уже шесть.

На теле образуются пузыри с прозрачным содержимым. Они могут быть как мелкие, так и крупные, сливные, которые в дальнейшем могут отшаривать эпидермис и обнажать саму дерму. Это в тяжелых случаях. Если не было контакта с солнечными лучами, то опека может и не быть, ведь именно солнечные лучи являются катализатором действия сока борщевика, – пояснил заведующий Волынского ожогового центра Луцкой городской больницы Роман Трач.

Сок борщевика проникает в кожу даже через тонкие перчатки. Если человек все-таки подвергся действию ядовитой жидкости, следует немедленно смыть ее водой и смазать противовоспалительным кремом. И обязательно обратиться в ближайшую больницу. Ведь с глубокими повреждениями пациенту могут даже пересаживать кожу.