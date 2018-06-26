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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Волыни засудили белоруса, который украл алкоголя почти на два миллиона гривен

14 Читати новину українською
На Волыни осудили белоруса, который украл алкоголя почти на 2 миллиона гривен
На Волыни осудили белоруса, который украл алкоголя почти на 2 миллиона гривен / Иллюстративное фото

Жителя города Витебск, что в Республике Беларусь, городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за кражу элитного алкоголя стоимостью 1,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

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"Днем 24 января 2015 38-летний белорус поставил на стоянку в селе Липины Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками, и в ночь на 25 января он с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками – виски, бурбоном и джином", – рассказывают подробности в прокуратуре.

Преступными действиями мужчины было причинен имущественный ущерб на почти 1,9 миллиона гривен.

В ноябре 2017 обвиняемого, который компетентными органами Украины был объявлен в розыск, задержали в Литве и экстрадировали в Украину.

В суде мужчина свою виновность в содеянном не признал, однако собранными в ходе досудебного расследования ее было полностью доказано.

Луцкий горрайонный суд, признав злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: Новости Украины Алкоголь Новости Луцка Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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