На Волыни засудили белоруса, который украл алкоголя почти на два миллиона гривен

Жителя города Витебск, что в Республике Беларусь, городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за кражу элитного алкоголя стоимостью 1,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте также: Какие дозы алкоголя уменьшают риск преждевременной смерти: ответ ученых

"Днем 24 января 2015 38-летний белорус поставил на стоянку в селе Липины Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками, и в ночь на 25 января он с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками – виски, бурбоном и джином", – рассказывают подробности в прокуратуре.

Преступными действиями мужчины было причинен имущественный ущерб на почти 1,9 миллиона гривен.

В ноябре 2017 обвиняемого, который компетентными органами Украины был объявлен в розыск, задержали в Литве и экстрадировали в Украину.

В суде мужчина свою виновность в содеянном не признал, однако собранными в ходе досудебного расследования ее было полностью доказано.

Луцкий горрайонный суд, признав злоумышленника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.