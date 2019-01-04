На воре шапка горит – "Батькивщина" о призыве президента к честным выборам

Официальный старт президентской избирательной кампании нынешний глава государства решил ознаменовать, на первый взгляд, вполне благородным – достойным настоящего демократа – призывом.

Петр Порошенко просит всех кандидатов на высший государственный пост и все политические силы собственным примером "установить достойный стандарт свободного и честного волеизъявления".

Но почему же тогда никто в стране не верит в искренность президента, считая его слова банальной попыткой политика, который полностью потерял доверие избирателей, в который раз их обмануть и любой ценой остаться у власти?

За время своего президентства Петр Порошенко не раз доказывал, что ради собственных интересов с легкостью готов уступать благосостоянием граждан и будущим государства. Что уж говорить про ценности и свободы, которые Петр Алексеевич всегда проповедовал, никогда не исповедуя.

Нынешний глава государства быстро понял, что власть, которая не заботится о народе, может держаться только на обмане и силе. Применение админресурса и использования подконтрольных силовиков для давления на оппонентов, запугивание бюджетников и банальный подкуп – вот истинные ценности, на которые делает ставку нынешний режим. Чтобы потом легализовать нужный результат с помощью лояльных СМИ и ЦИК.

Выборы в ОТГ, результатами которых дерзко пытались манипулировать представители БПП, лучше показали, что президент Порошенко в своем стремлении сохраниться у власти мало чем отличается от президента Януковича. И обкатанные на местных выборах "честные" стандарты власть будет использовать и во время президентских.

Особый цинизм заключается еще и в том, что "защитить выборы от гибридных вызовов" просит человек, который пытался использовать войну как инструмент для срыва выборов! И только общая и своевременная реакция украинского общества и по-настоящему преданных демократическим ценностям политических сил вместе с жесткой позицией западных лидеров не позволили ему это сделать. Понимая, что 5 лет бездарного управления не оставили нынешнему президенту шансов не то, что на переизбрание, но и на выход во второй тур. Поэтому его технологи сейчас активно готовят почву для масштабных фальсификаций, традиционно прикрывая это высокопарной патетикой. Так же, как бизнес на крови – призывами к патриотизму.

Но никакие "фишки" – особенно такие примитивные – Петру Порошенко больше не помогут!

"Батькивщина" не раз доказывала, что имеет надежные механизмы противодействия злоупотреблениям власти. Мы защитили и не дали сфальсифицировать результаты выборов в ОТГ, мы защитим выбор украинцев на президентских выборах.

Петру Алексеевичу стоит оставить тщетные иллюзии и не тешить себя надеждами на второй срок. И с честью хотя бы уйти с должности, работать на которой достойно не получилось.

И не позорить великую державу криками "держи вора", особенно когда на тебе горит шапка.

Пусть правда победит!