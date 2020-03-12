На время карантина УГКЦ позволила не целовать иконы и слушать службу из дома
Глава Украинской греко-католической церкви Святослав подчеркнул, что на время карантина оправданным является ограничение на любые контакты с иконами, а также домашняя молитва вместо походов в церковь. В то же время он призвал молиться за больных и врачей, находящихся на "передовой" борьбы с болезнью.
Украинская греко-католическая церковь будет выполнять распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб, заверил архиепископ Святослав. Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.
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Мы обязаны соблюдать все правила, вытекающие из определенных распоряжений органов государственной власти. Кроме этого, поощряем пожилых людей и родителей с маленькими детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска,
– подчеркнул глава Церкви.
В то же время он призвал соблюдать молитвенное правило в период Великого поста. Например, архиепископ предложил воспользоваться с трансляции богослужений в СМИ.
Так же Блаженнейший Святослав призвал всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. Поэтому на период карантина верующим позволяют не дотрагиваться и не целовать иконы.
"Мы также требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", – подчеркнул глава УГКЦ.
Резюмируя, Святослав призвал к общей молитве – прежде всего за здоровье пожилых людей и детей, которые находятся в зоне повышенного риска, а также за здоровье больных коронавирусом.
Карантин в Украине: коротко
- Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.
- На три недели – с 12 марта до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.
- Этот запрет не касается мер государственной необходимости, таких как заседание Верховной Рады и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
- Кроме того, ограничения коснутся и украинских границ. В частности, с 12 марта планируют оставить лишь 49 КПП вместо 219.