На время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что на время карантина гидравлические испытания теплосетей будут проходить без отключения горячей воды населению.
Как пояснил он во время брифинга 9 апреля, ежегодно, после завершения отопительного сезона столичные службы начинают готовиться к следующему сезону. Поэтому и проводят гидравлические испытания.
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"Проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городской власти, это необходимость действующего законодательства. Последнее определяет порядок и сроки испытаний", – отметил киевский мський голова.
В то же время он отметил, что по его поручению на период карантина техническую подготовку к следующему сезону будут проводить только на тех объектах, где не надо выключать воду потребителям.
Кроме того, Кличко анонсировал изменение формата этих гидравлических испытаний. В частности, киевская городская власть хочет уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды. Они уже подготовили обращение к правительству относительно соответствующих изменений в законодательстве.
Вода горячая должна быть. Если у вас ее нет, обращайтесь по телефону 15-51. Мы мгновенно будем исправлять эту ситуацию,
– подчеркнул городской голова столицы.
Карантин в Украине продлится минимум до 24 апреля. Но правительство может продлить до начала мая.
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Заметим, что отопление в Киеве начали отключать еще 5 апреля. Весь процесс должен был завершиться примерно за 2-3 дня. Как объяснили в КГГА, среднесуточная температура в это время должна составлять более +8 градусов. И это дало основания завершить отопительный сезон.
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