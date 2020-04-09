13:26
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду – Кличко

      - Читати новину українською
      Віталій Кличко / Getty Images

      Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что на время карантина гидравлические испытания теплосетей будут проходить без отключения горячей воды населению.

      Как пояснил он во время брифинга 9 апреля, ежегодно, после завершения отопительного сезона столичные службы начинают готовиться к следующему сезону. Поэтому и проводят гидравлические испытания.

      Важно В квитанциях за горячую воду и тепло появится новый платеж: подробности

      "Проведение гидравлических испытаний – это не прихоть городской власти, это необходимость действующего законодательства. Последнее определяет порядок и сроки испытаний", – отметил киевский мський голова.

      В то же время он отметил, что по его поручению на период карантина техническую подготовку к следующему сезону будут проводить только на тех объектах, где не надо выключать воду потребителям.

      Кроме того, Кличко анонсировал изменение формата этих гидравлических испытаний. В частности, киевская городская власть хочет уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды. Они уже подготовили обращение к правительству относительно соответствующих изменений в законодательстве.

      Вода горячая должна быть. Если у вас ее нет, обращайтесь по телефону 15-51. Мы мгновенно будем исправлять эту ситуацию,
      – подчеркнул городской голова столицы.

      Карантин в Украине продлится минимум до 24 апреля. Но правительство может продлить до начала мая.

      Обратите внимание В Киеве снизили тарифы за отопление и горячую воду в марте на треть: что изменится

      Заметим, что отопление в Киеве начали отключать еще 5 апреля. Весь процесс должен был завершиться примерно за 2-3 дня. Как объяснили в КГГА, среднесуточная температура в это время должна составлять более +8 градусов. И это дало основания завершить отопительный сезон.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Отопительный сезон Водоснабжение Новости Киева Виталий Кличко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 8 апреля: карантин в Украине продолжат, новые симптомы COVID-19
      Соломія Ніколайчук
      8 апреля , 22:30 Карантин в Украине: сценарии развития экономики
      Антон Голобородько