На встрече с Порошенко Курц осудил российскую агрессию и однозначно заявил о санкциях

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время своего визита в Украину провел встречу с президентом Петром Порошенко, во время которой были обсуждены важные вопросы.

Об этом сообщил Чрезвычайный и уполномоченный Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба на своей странице в Facebook.

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Ну что, после немного печального августа сентябрь начался хорошо. Президент и канцлер имели возможность откровенно поговорить, в том числе тет-а-тет. Главные вопросы были заданы, откровенные ответы были получены. Федеральный канцлер осудил российскую агрессию и сказал четкие слова по санкциям. В том числе как глава в ЕС,

– говорится в сообщении.

Посол также отметил, что по результатам встречи был провозглашен год культуры Украины в Австрии и Австрии в Украине.

Также украинская сторона выразила благодарность австрийской стороне и гуманитарным организациям за приглашение украинских детей войны и помощь на Донбассе. Федеральный канцлер объявил о выделении дополнительной гуманитарной помощи.